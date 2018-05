POL-PDNW: Freinsheim - ED in Gartenhaus

Freinsheim (ots) - Bisher unbekannte Täter gelangten in der Zeit vom 02.05.18, 16:00 Uhr - 03.05.18, 08:30 Uhr, im Wochenendgebiet östlich der L 526, über einen Wirtschaftsweg an die südliche Grundstücksgrenze eines Gartengrundstückes. Dort schnitten sie den Maschendrahtzaun auf, begaben sich auf das Gelände und hebelten mit brachialer Gewalt insgesamt drei Gartenhäuschen auf und entwendeten aus diesen einen Rasentrimmer, eine Benzinpumpe, eine Stiehl -Kettensäge, einen Erdbohrer sowie ein gelbes Stromaggregat - 4000 Watt-. Die Täter transportierten das Diebsgut mit einer vorgefundenen Sackkarre über das weitläufige Grundstück bis zum aufgeschnittenen Zaun. Anhand vorgefundener Spuren ist davon auszugehen, dass sie die Gegenstände anschließend in ein Fahrzeug einluden. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf ca. 900,- Euro beziffert

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

