POL-PDNW: Bei Wohnhausbrandbekämpfung in Wattenheim Zuchtanlage für Cannabis festgestellt - Erntezeit für die Polizei

Wattenheim (ots) - Am Mittwochvormittag kam es nach derzeitigen Erkenntnissen in einem Einfamilienhaus in Wattenheim vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einem Hausbrand. Im Rahmen der Brandbekämpfung stellten Feuerwehr und Polizei im hinteren Teil des Anwesens eine umfangreiche Cannabisindooranlage fest, die mehrere Pflanzen in ausgewachsenem Zustand umfasste. Der 62jährige Hausbewohner war zum Tatzeitpunkt nicht Zuhause und erschien erst nach Verständigung am Ereignisort. Weitere Ermittlungen dauern an.

