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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Rollerfahrer flüchtet mit 25 km/h

Edesheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (21.06.2026) gegen 01:30 Uhr fiel den Polizeibeamten ein Rollerfahrer am Kirchberg in Edesheim auf. Einer polizeilichen Kontrolle versuchte sich der Fahrer zunächst durch Flucht zu entziehen, was jedoch an der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Rollers von 25 km/h sowie an dem Befahren einer Sackgasse scheiterte. Bei dem 43-jährigen Roschbacher konnte im weiteren Verlauf der Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von nahezu 2,8 Promille festgestellt werden, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Aufgrund seiner Alkoholisierung sowie seiner psychischen Verfassung wurde er einer Fachklinik vorgestellt. Den Rollerfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Edenkoben
Arne Lunkwitz, PHK

Telefon: 06323-955-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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