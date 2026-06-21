Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ilbesheim- Dieseldiebstahl an L509

Ilbesheim (ots)

Auf einem Parkplatz der L509 bei Ilbesheim bei Landau kam es im Zeitraum vom 16.06.2026 bis zum 20.06.2026 zu einem Dieseldiebstahl. Unbekannte Täter brachen einen verschlossenen Tankdeckel eines abgestellten LKW auf und entwendeten Kraftstoff im dreistelligen Bereich. Es wurden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Parkplatzes der L509 beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der sich bei der Polizeiinspektion Landau per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 zu melden

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