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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradfahrerin auf Parkplatz angefahren

POL-PDLD: Fahrradfahrerin auf Parkplatz angefahren
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Maikammer (ots)

Am Samstagmorgen (20.06.2026) gegen 10 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in Maikammer ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Beim Befahren des Parkplatztes übersah ein 73-jähriger Mann aus Knöringen eine 76-jährige Fahrradfahrerin aus Edenkoben, wobei es zum Zusammenstoß des Pkws mit dem Fahrrad kam. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich unter anderem am Handgelenk. Sie wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Am Fahrzeug sowie am Fahrrad entstand Sachschaden von insgesamt circa 4000,-EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Edenkoben
Arne Lunkwitz, PHK

Telefon: 06323-955-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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