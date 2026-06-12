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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freckenfeld - Einbrecher flüchtet - Zeugen gesucht

Freckenfeld (ots)

Gestern Vormittag wurde ein bisher unbekannter Täter bei einem Einbruch in der Hauptstraße in Freckenfeld auf frischer Tat erwischt und konnte flüchten. Eine ältere Dame war gegen 10:30 Uhr für wenige Minuten vor ihrem Anwesen und säuberte die Straße. In diesem Zeitraum verschaffte sich der Täter vermutlich über den rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Anwesen und durchwühlte die Wohnräume. Als die ältere Dame zurück ins Anwesen ging, begegnete sie dem Täter im Hausflur. Der Täter flüchtete direkt aus dem Anwesen in unbekannte Richtung und konnte mehrere Schmuckgegenstände und Bargeld mitnehmen. Eine sofort eingeleitete Fahndung erbrachte leider keinen Erfolg. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 40 - 45 Jahre alten Mann gehandelt haben, der komplett dunkel gekleidet war und eine dunkle Mütze trug. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wörth unter der Telefonnummer 07271-9221-0 oder per E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de oder direkt bei der Kriminalpolizei unter der E-Mail: kilandau.k45.germersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Philipp Schmidt
Telefon: 07271-9221-1802
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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