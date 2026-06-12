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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unfallflucht innerhalb von 20 Minuten - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Tatzeitraum 10.06.2026, 12:30 Uhr bis 12:50 Uhr, parkte ein 23-Jähriger seinen PKW Mercedes auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Königstraße in Landau. Nach seiner Rückkehr stellte er einen frischen Unfallschaden an der Frontstoßstange fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Mike Bourdy

Telefon: 06341-2872031
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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