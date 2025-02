Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Zwei Zwischenfälle bei Faschingsveranstaltung

Herxheim (ots)

Am "schmutzigen Donnerstag" wurden zwei Körperverletzungsdelikte beanzeigt, welche sich bei einer Faschingsveranstaltung in der Festhalle in Herxheim in der Bonifatiusstraße ereigneten. Im ersten Fall gerieten gegen Mitternacht ein 44-Jähriger und ein 60-Jähriger an der Theke in Streit um eine Dame. Dies nahm der 44-Jährige zum Anlass, dem 60-Jährigen ein gefülltes Schoppenglas auf den Hinterkopf zu schlagen. Der 60-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und wurde vor Ort durch Sanitäter versorgt. Der 44-Jährige war alkoholisiert, ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm für die Zwecke des Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten müssen. Im zweiten Fall wurde gegen 02:55 Uhr einem 38-Jährigen ohne Anlass von einem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 38-Jährige wurde ebenfalls verletzt und vor Ort versorgt. Dem alkoholisierten 25-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt und ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

