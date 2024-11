POL-PDLD: Nachtrag zu einem Polizeieinsatz am 03.11.2024 in Wörth

Steinfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter setzte am 01.11.2024, gegen 14:40 Uhr, in der Apsis der katholischen St. Leodegar Kirche in Steinfeld eine Fahne in Brand und richtete einen Sachschaden in Höhe von 200.- Euro an. Der jugendliche Täter soll zwischen 15-20 Jahre alt sein, längere schwarze Haare haben, eine hagere Statur, 170cm groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten sich unter ...

