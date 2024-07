POL-PDLD: Bedrohung in Jobcenter

Landau (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, dem 21.07.24 gegen 03:30 Uhr, kam es in der Almendgasse in Landau, in der Nähe des Obertorplatzes, zu einem Sittlichkeitsdelikt zum Nachteil einer jungen Frau. Die junge Frau schaffte es jedoch, sich aus der Lage zu befreien und vor dem Täter zu flüchten. In unmittelbarer Nähe zur Almendgasse traf sie dann auf bislang namentlich unbekannte Passanten und machte diese auf ihre ...

mehr