Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gullydeckel ausgehoben - Zeugen gesucht

Oberotterbach (ots)

In den Morgenstunden zum Mittwoch 24.07.2024, gegen 04:25 Uhr, wurden in Oberotterbach, an der Weinstraße und der Karl-Meyer-Straße insgesamt 5 Kanaldeckel ausgehoben. Dadurch ist eine Gefahrenstelle für den Straßenverkehr entstanden. Gegen zwei bislang noch unbekannte dunkel gekleidete Jugendliche wird wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Die Kanaldeckel wurden von den Polizeibeamten eingesetzt und die Gefahrenstelle beseitigt.

Haben Sie in den Morgenstunden des heutigen Mittwochs (24.07.2024) etwas Verdächtiges in den genannten Straßen beobachtet? Können Sie Angaben zu den beiden dunkel gekleideten Jugendlichen machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefonnummer 06343 9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de

