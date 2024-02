Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Eingeschlafen

Hochstadt (ots)

Am 31.01.2024 befuhr ein 18-jähriger Citroën-Fahrer die B272 bei Hochstadt in Fahrtrichtung Speyer. Kurz nach dem dortigen Kreisverkehr kam er aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dortigen Fahrbahnbegrenzungsblöcken. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von 7500 Euro, dieser musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

