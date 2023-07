Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - mehrere Rollerdiebstähle

Hagenbach (ots)

Im Ortsbereich Hagenbach kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Diebstählen von Rollern. In aller Regel brachen die Täter mit Gewalt das Lenkradschloss auf und schlossen die Fahrzeuge kurz. Ebenso versuchten die Täter an einem abgelegenen Ort die Helmfächer bzw. Topcases gewaltsam zu öffnen. Zuletzt kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Luitpoldstraße in Hagenbach und in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Trifelsstraße in Hagenbach zu Rollerdiebstählen. Im letzteren Fall konnten die Täter von einer Zeugin beobachtet werden. Als sie diese erkannten, flüchteten die Täter. Beschrieben werden sie wie folgt: Ein Täter ist ca. 1,85m groß, schlank und trug eine dunkle Hose und einen grauen Pullover mit Kapuze. Die zweite Person wird auf 1,75m geschätzt, schlank, trug eine dunkle Hose und einen schwarzen Pullover mit Kapuze. Sie hatten beide schwarze Rücksäcke dabei und sprachen hochdeutsch. Wer Hinweise zu den Personen machen kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell