Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65 bei Neustadt Süd - Tödlicher Verkehrsunfall

Neustadt (ots)

Auf der A65 bei Neustadt Süd kam es in der Nacht auf den 31.07.2023 gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Aus bislang ungeklärten Gründen querte ein Fußgänger die Richtungsfahrbahn nach Karlsruhe und wurde hierbei von einem PKW erfasst. Der 20-jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallumstände wurde ein Gutachter beauftragt. Die Unfallaufnahme und damit einhergehende Vollsperrung der A65 ab der Anschlussstelle Neustadt-Süd dauert zum Berichtszeitpunkt noch an und wird sich bis in die Morgenstunden erstrecken.

