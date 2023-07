Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus PKW

Landau (ots)

Am 20.07. kam es um ca. 15:15 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Johannes-Kopp-Straße in Landau zu einem Diebstahl aus einem PKW. Es wurde unter anderem auch ein Laptop entwendet. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 1500EUR. Ob der PKW zum Tatzeitpunkt abgeschlossen war, konnte die Geschädigte nicht angeben. Es wurden jedoch keine Aufbruchspuren festgestellt.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.

