Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Rauchentwicklung

Wörth am Rhein (ots)

Am gestrigen Sonntagabend kam es in Maximiliansau gegen 19:15 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus. Die eingesetzten Polizei- und Feuerwehrkräfte konnten die Rauchentwicklung in der Dachgeschosswohnung lokalisieren. Die Feuerwehr musste sich Zutritt zur Wohnung verschaffen, da die Bewohnerin nicht zu Hause war. Wie sich herausstellte hatte die Bewohnerin eine Pfanne auf dem angeschalteten Herd gelassen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr kam es zu keinem Schaden und es bestand keine Gefahr für Personen.

