POL-PDLD: Wörth - Ladendiebin nimmt Kinderwagen zu Hilfe

Kandel (ots) - Am Mittwochmorgen in der Zeit von 09:30h bis 10:30h wurde in Kandel in der Industriestraße das Stopp-Schild zur L 542 überwacht. Dabei kam es zu sechs Verstößen gegen das Haltegebot. Weiterhin ergaben sich vier Mängelberichte. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein Pressestelle Telefon: 07271 9221-1802 piwoerth@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.landau ...

