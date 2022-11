Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Täterfestnahme nach Ladendiebstahl

Bad Bergzabern (ots)

Am 04.11.2022, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich im EDEKA-Markt, in Bad Bergzabern, ein Ladendiebstahl. Nach Angaben der Kassiererin hatte eine männliche Person im Kassenbereich eine Schachtel Zigaretten eingesteckt und anschließend das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Auch aufgrund einer sehr guten Täterbeschreibung, konnte wenig später im Bereich des Bahnhofs ein 26-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung der Person konnte das entwendete Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Der zur Tatzeit unter erheblichem Alkoholeinfluss stehende Mann muss sich nun in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell