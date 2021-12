Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein- Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht vom 23.12.2021 auf den 24.12.2021 wurde durch einen unbekannten Täter in der Brucknerstraße in Wörth am Rhein ein Gullideckel aus der Verankerung gehoben. Für Fußgänger und Radfahrer war dadurch eine Gefährdung entstanden. Der Gullideckel wurde wieder eingesetzt. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf den Verursacher konnten bislang nicht erlangt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell