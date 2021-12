Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Katalysatoren entwendet

Bad Bergzabern (ots)

In der Wiesenstraße wurden an einem silberfarbenen Mercedes, am Donnerstag, 02.12.2021, gegen 01:25 Uhr, die Katalysatoren entwendet. Im Zusammenhang mit der Tat bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern um Hinweise zu den Insassen eines dunklen Audi A4. Das Fahrzeug hatte sich nach der Tat in Richtung Oberotterbach entfernt. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell