Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Mainz-Gonsenheim (ots)

Samstag, 20.02.2021, 23:00 Uhr

Am Samstagabend meldeten Zeugen, dass mehrere Jugendliche in der Gutenbergstraße Auto-Spiegel abtreten würden. Anschließend seien sie in Richtung Marienstraße geflüchtet. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Polizeibeamten zwei Personen in der Nähe des Juxplatzes und zwei weitere Personen an der Breiten Straße/Ecke Jahnstraße einer Personenkontrolle unterziehen. Die Polizeibeamten stellten fest, dass insgesamt vier Autos in der Gutenbergstraße und drei in der Budenheimer Straße beschädigt wurden. Gegen die vier Personen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell