Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Joggerin gebissen - Hundebesitzer gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Eine 55-jährige Joggerin wurde am Dienstag, 30.03.21, zwischen 09:15 Uhr und 09:30 Uhr auf dem parallel der Straße zum Bismarckturm verlaufenden Waldweg in Richtung Liebfrauenberg, von einem Hund in den Oberschenkel gebissen. Der Besitzer des Hundes sei 180cm groß, habe graues Haar, und sei circa 60 Jahre alt. Der Mann rief seinen Hund, sprach die verletzte Frau an, verließ aber die Örtlichkeit, ohne sich weiter um die Frau zu kümmern und seine Daten zu hinterlassen. Gegen den Hundebesitzer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Wer Hinweise zu dem Hundebesitzer geben kann, wird gebeten sich unter 06343/93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell