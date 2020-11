Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Keine Demos - Polizei überwacht Verbot

KandelKandel (ots)

Die gerichtlich bestätigte Verbotsverfügung für das Demonstrationsgeschehen am 07.11.2020 auf dem Platz vor der Verbandgemeindeverwaltung wurde polizeilich überwacht. Sowohl das Bündnis "Kandel gegen Rechts", als auch das "Frauenbündnis Kandel", hielten sich an das Verbot. Das Frauenbündnis hatte am vergangenen Freitag Widerspruch gegen die Untersagung beim Verwaltungsgericht Neustadt eingereicht. In seinem Urteil bestätigte das Gericht die Verbotsverfügung der Kreisverwaltung Germersheim.

