Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht Landau, Horstring, 27.09.20, 03.40 Uhr

Landau (ots)

Durch einen Anwohner der Leipzigerstraße, welcher durch ein lautes Geräusch geweckt wurde, wurde der Polizei eine Unfallflucht mitgeteilt. Der PKW-Fahrer war von der K5 in Richtung Horstring unterwegs und kollidierte dort mit dem Gartenzaun des Geschädigten. Er verursachte einen Fremdschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der unfallverursachende PKW, vermutlich ein silberfarbener Mercedes, müsste einen großflächigen Schaden vorne links haben. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell