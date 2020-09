Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Störung der Totenruhe/Diebstahl Herxheim, Am Friedhof, 23.09.20 - 25.09.20

Landau (ots)

Unbekannte Täter entwendeten von einem Grab auf dem katholischen Friedhof in Herxheim eine Madonna-Skulptur. Diese ist aus Bronze und hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Weiterhin wurde versucht von demselben Grab noch ein bronzenes Kerzengehäuse zu entwenden, was jedoch misslang. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de

