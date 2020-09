Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrt ohne Führerschein beendet

Landau (ots)

Die Fahrt einer 51-jährigen Autofahrerin wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch durch Beamte der Polizei Landau beendet, da die Frau nicht im Besitz eines Führerscheins war. Die 51- Jährige war aufgrund eines Mangels an der Beleuchtung ihres Autos in der Carl-Bosch-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Im Rahmen der Kontrolle räumte die Fahrerin ein, keinen Führerschein zu haben. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu.

