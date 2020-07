Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Handtaschendiebstahl

Am 24.07.2020 gegen 16:30 Uhr kam es im Bereich der Weinstraße/Poststraße in Edenkoben zu einem versuchten Handtaschendiebstahl zum Nachteil einer 75-Jährigen aus Edenkoben. Ein bislang unbekannter Radfahrer näherte sich der Dame, welche zu Fuß unterwegs war, von hinten und griff im Vorbeifahren nach der Handtasche. Die Dame konnte sich jedoch wegdrehen und so den Diebstahl verhindern. Der Radfahrer flüchtete anschließend. Er konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Er wird beschrieben als ca. 25 Jahre alt, hat kurze schwarze Haare. Er trug kurze Hosen und ein helles Oberteil. Hinweise erbittet die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550.

