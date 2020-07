Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Verkehrsunfall mit ungeklärtem Hergang

Kandel (ots)

Am Mittwoch, dem 08.07.2020, um 15.10 Uhr, befuhr der 38-jährige Fahrer eines Paketdienstfahrzeugs die Hauptstraße in Kandel in Fahrtrichtung Ortsmitte. Ihm folgte eine 37-jährige Autofahrerin. Das Fahrzeug des Paketdienstes soll plötzlich gestoppt haben und rückwärts gefahren sein, wodurch es gegen das nachfolgende Auto gestoßen sei. Der 38-jährige Paketzusteller gab an gestanden zu haben, als das Auto auf das Paketdienstfahrzeug aufgefahren sei. Die widersprüchlichen Angaben konnten an der Unfallstelle nicht eindeutig geklärt werden, weshalb die Polizeiinspektion Wörth mögliche Zeugen bittet sich bei ihr zu melden. Der Sachschaden wurde auf etwa 3000 Euro geschätzt.

