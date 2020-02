Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maximiliansau - Einbruch in Tankstelle

Maximiliansau (ots)

Maximiliansau; Am 05.02.2020 wurde gegen 01:35 Uhr ein Einbruch in die Tankstelle in der Pfortzter Straße durch ein Sicherheitsunternehmen gemeldet. Unbekannte Täter warfen die Glasscheibe an der Tür ein und verschafften sich so Zugang zu den Verkaufsräumen. Hier entwendeten die Täter mehrere Zigaretten und Alkoholika. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem Fahrzeug. Der Sachschaden wird auf ca. 9000,-EUR geschätzt.

