Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Versuchte Betrüge

Germersheim (ots)

Am 31.01.2020 kam es im Dienstgebiet der PI Germersheim zu verschiedenen Betrugsversuchen über Telefon. In Lingenfeld wurde ein 66jähriger angerufen. Ihm wurde vorgegaukelt, dass gegen ihn ein Strafverfahren laufe und er nun die Möglichkeit habe, sich außergerichtlich zu einigen. Er erkannte direkt, dass dies Unsinn ist und beendete das Gespräch. In Lustadt wurde eine 85jährige von einer nicht existenten Enkelin angerufen. Diese wollte bei der 85jährigen vorbeikommen, weil sie dringend Geld benötige. Auch hier erkannte die 85jährige den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. In Ottersheim wurde eine 59jährige angerufen. Ihr wurde vorgetäuscht, dass sie über 30.000 Euro gewonnen hätte. Um den Gewinn abzurufen müsse sie jedoch einen Online-Gutschein im Wert von 500,-EUR kaufen und den Code per Telefon durchgeben. Die anfängliche Freude über den Gewinn verschwand und die 59jährige zeigte den versuchten Betrug bei hiesiger Polizeiinspektion an. Alle Angerufenen verhielten sich absolut richtig. Weitere Tipps und Möglichkeiten sich zu schützen sind hier https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ zu finden.

