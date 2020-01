Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Frankweiler (ots)

Am 09.01.2020, in der Zeit von 15:40 - 18:00 Uhr, kam es in 76833 Frankweiler, Orensfelsstraße, Höhe Anwesen 11, zur einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die rechte Fahrzeugseite mit einem nicht bekannten, aber vermutlich spitzen Gegenstand. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

