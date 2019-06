Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt auf der A5

Offenburg (ots)

Am Pfingstsonntagmorgen gegen 03.50 Uhr sollte im Innenstadtbereich Karlsruhe ein schwarzer PKW, BMW, Typ 1, mit französischem Kennzeichen kontrolliert werden. Der Kontrolle entzog sich der Fahrer durch Flucht. Noch im Bereich Karlsruhe fuhr das flüchtige Fahrzeug auf die Autobahn A5 in Richtung Süden auf. Dort fuhr der Pkw mit circa 200 km/h und ohne Beleuchtung in Richtung Offenburg. Letztlich konnte der BMW um 04.13 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Lahr gestoppt und die 4 männlichen Insassen kontrolliert werden. Der 18 Jahre alte Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Fahrzeug bzw. bei den Insassen wurden verschiedene Betäubungsmittel und entsprechende Utensilien festgestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Eventuelle Zeugen des Geschehens oder Verkehrsteilnehmer die möglicherweise durch die Fahrweise der Geflüchteten gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Autobahnpolizeirevier Offenburg, Telefon 0781/214200, zu melden.

/ar

