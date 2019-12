Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Kriminalinspektion Landau

Bad Bergzabern (ots)

Am 04.12.2019 geriet gegen 12:00 Uhr ein Wohngebäude in der Landauer Straße in Bad Bergzabern in Brand. Durch das Feuer wurden insbesondere Teile des Untergeschosses beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte bei maximal 10.000 EUR liegen. Nach einer Inaugenscheinnahme des Brandortes von Ermittlern der Kriminalpolizei Landau und einem von der Staatsanwaltschaft Landau beauftragten Brandsachverständigen, stellte dieser Hinweise auf Brandstiftung fest. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

