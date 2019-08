Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fußgänger gefährdet

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, 23.08.2019, gegen 19:10 Uhr, überquerten zwei Fußgänger einen Überweg auf der Weinstraße, in Höhe der Karl-Popp-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw, VW Golf hielt nicht wie vorgeschrieben an dem Fußgängerüberweg an, sondern fuhr in einem sehr geringen Abstand an den beiden Fußgängern vorbei. Die beiden Fußgänger im Alter von 34 und 65 Jahren konnten im letzten Moment noch stehen bleiben, ohne von dem Pkw erfasst zu werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

