POL-PDLD: Unfallflucht auf LKW-Parkplatz

Wörth am Rhein (ots) - Am Mitwoch den 15.11.2017 kam es gegen Mittag auf dem LKW-Parkplatz im Bereich der Mercedesstraße in Wörth zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unfallflüchtige LKW ist vermutlich im Rahmen des Ein- oder Ausfahrens aus einer Parklücke mit dem daneben geparkten Sattelschlepper zusammengestoßen. Der linke Außenspiegel des Sattelschleppers wurde hierbei beschädigt. Anschließend entfernte sich der LKW unerlaubt vom Unfallort.

