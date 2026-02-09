Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker stehlen Dokumente

Kaiserslautern (ots)

Autoknacker waren am Wochenende in der Kandinskystraße am Werk. Am Sonntagvormittag meldete ein Anwohner, dass aus seinem Pkw Dokumente verschwunden sind. Demnach müssen zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntag, 10.20 Uhr, Unbekannte in den Wagen eingedrungen sein und den Reisepass sowie die Fahrzeugunterlagen gestohlen haben.

Der 29-Jährige ist sich sicher, das Auto beim Verlassen verschlossen zu haben. Aufbruchspuren wurden allerdings nicht gefunden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-13312 Kontakt mit der Kriminalpolizei aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell