Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Gegenstände aus dem Fahrzeug gestohlen?

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstag wurde der Polizei ein Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Burgherrenstraße gemeldet. Laut der 24-jährigen Mitteilerin bemerkte sie am Morgen, dass die Beifahrertür ihres Wagens nur angelehnt war. Als die Frau nachsah, stellte sie fest, dass sich jemand Zutritt zu dem Auto verschafft hatte. Aus dem Innenraum fehlten Bargeld und eine Kaugummidose. Nach den Angaben der 24-Jährigen parkte der Pkw zwischen Mittwochabend, 17.30 Uhr, und dem darauffolgenden Morgen, 7 Uhr, in der Straße. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die während des genannten Tatzeitraums etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2620 mit der Kriminalpolizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

