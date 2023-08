Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zu seinem eigenen Schutz: Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Ein betrunkener Mann hat am Dienstagabend in der Innenstadt Passanten angepöbelt. Die Polizei nahm den 28-Jährigen in Gewahrsam. Eine Streife traf den Verantwortlichen in der Fruchthallstraße an. Er war derart stark alkoholisiert, dass es ihm sichtlich schwerfiel, sich auch den Beinen zu halten. Der 28-Jährige war außerdem nicht in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Auf Anordnung einer Bereitschaftsrichterin nahmen die Beamten den Mann zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam. Vorsorglich untersuchte eine Ärztin den 28-Jährigen, dann schlief er seinen Rausch bis zum Morgen in einer Gewahrsamszelle der Polizei aus. |erf

