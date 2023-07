Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Verkehrsunfall verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Unfall in der Ludwigstraße beschäftigte die Polizei und den Rettungsdienst am Dienstagnachmittag. Was war passiert? Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Sattelschlepper samt Auflieger in Richtung Martin-Luther-Straße. Da die Ampel Rot zeigte, musste er mit seinem Gespann anhalten. Der dahinter befindliche Autofahrer übersah den bremsenden Lkw und fuhr auf den Anhänger auf. Der Mercedes wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Da der 19-jährige Fahrer über Schmerzen klagte, wurde er von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf zirka 15.000 Euro und hat die Ermittlungen aufgenommen. |kfa

