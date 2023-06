Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Autos mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich absichtlich haben Unbekannte in der Ebertstraße drei Autos beschädigt. Die Fahrzeuge parkten zwischen Donnerstagmittag und Freitagmittag hintereinander am Straßenrand. Bei den Wagen handelt es sich um einen grauen Opel Astra, einen braunen VW Golf Plus und einen grauen Mercedes GLA. Die Täter hinterließen an den Autos tiefe Kratzer im Lack der Beifahrerseite. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

