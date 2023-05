Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schaden verursacht und abgehauen

Otterbach/Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei ähnliche Fälle von Fahrerfluchten sind der Polizei am Mittwoch aus Otterbach und Hochspeyer gemeldet worden. In Otterbach war das Vordach eines Hauses betroffen, in Hochspeyer ein Carport. Die Ermittlungen nach den Verursachern laufen. Zeugenhinweise werden unter der Nummer 0631 369-2150 entgegengenommen.

In Otterbach ereignete sich der Unfall gegen 17.45 Uhr in der Lauterstraße. Eine "Ohrenzeugin" hörte einen Knall und sah einen weißen Transporter wegfahren. Er hatte beim Rangieren das Vordach eines Hauses gerammt. Nähere Angaben zu dem Fahrzeug konnte die Zeugin leider nicht machen.

Bereits gegen 13.30 Uhr wurde in Hochspeyer im Hof eines Anwesens in der Kreuzhohlstraße der Carport beschädigt. Ein Fahrzeug war beim Versuch zu wenden rückwärts gegen das Gebälk gestoßen. Der Fahrer fuhr anschließend einfach davon, ohne den Schaden zu melden. |cri

