Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Überholvorgang Pkw gestreift

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 67-jährigen Fahrer eines Volvos. Der Mann bedrängte am Mittwochmittag gegen 12 Uhr einen vor ihm fahrenden Mercedes-Fahrer in der Reichswaldstraße, indem er ihm dicht auffuhr und die Lichthupe betätigte. In Höhe der Kfz-Werkstatt versuchte der Volvo-Fahrer zu überholen, musste den Vorgang aber wegen Gegenverkehrs abbrechen. Beim Überholversuch streifte er den Mercedes und verursachte einen Schaden von circa 1.500 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Volvo-Fahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Mercedesfahrer merkte sich das Kennzeichen und erstattete Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

