POL-PPWP: Postzustellerin bedroht und beleidigt

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstag in der Dürkheimer Straße in Frankenstein eine Postzustellerin bedroht und beleidigt. Die Frau hatte vermutlich zuvor beim Abbiegen von der Straße "Am Sonnenberg" in die Dürkheimer Straße, den Autofahrer übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Der Autofahrer hielt danach an und bedrohte und beleidigte die Zustellerin und verhielt sich äußerst aggressiv. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall gegen 12 Uhr beobachtet haben. Der Mann fuhr einen silbernen VW Golf Plus mit DÜW -Kennzeichen. Er dürfte 40 bis 50 Jahre als sein. Seine Statur wird als "untersetzt" beschrieben. Der Fahrer dürfte etwa 1,80 Meter groß sein. Er hat graumelierte Haare. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|elz

