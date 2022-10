POL-PPWP: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Kaiserslautern (ots) - Am Freitagmittag hat ein unbekannter Täter in einem Discounter eine Geldbörse aus einer Handtasche gestohlen. Die Geschädigte hatte die Tasche arglos in ihren Einkaufswagen gelegt, was die Aufmerksamkeit des späteren Diebs auf sich zog. In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Langfinger, die Geldbörse an sich zu nehmen und sich unerkannt zu entfernen. Neben 700 Euro Bargeld erbeutete der ...

