Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter gibt Schuss in Hinterhof ab

Kaiserslautern (ots)

Die Abgabe eines Schusses löste am gestrigen Samstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz aus. Gegen 16:30 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass er drei Männer in einem Hinterhof in der Jacobstraße beobachtet habe. Einer der Drei schoss dabei mit einer Pistole in Richtung des Bodens. An der genannten Örtlichkeit konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Dort wurde aber die Hülse einer Platzpatrone gefunden. Eine Fahndung nach den Männern verlief ergebnislos. Die Männer werden allesamt im Alter von ca. 20 bis 25 Jahren, mit dunklen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Zeugen, die Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631/369-2250 in Verbindung zu setzten. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell