POL-PPWP: Geldautomat gesprengt - Tatortarbeit abgeschlossen

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben am Dienstag in der Straße Am Rangierbahnhof einen Staubsaugerautomaten aufgebrochen. Irgendwann zwischen 00:30 Uhr und 11:30 Uhr machten sich die Diebe an dem Gerät auf dem Gelände einer Waschstation zu schaffen. Sie erbeuteten Münzgeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder ...

