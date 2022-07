POL-PPWP: Kriminelle (Ent-)Täuschung

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In Weilerbach haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei Fahrzeuge durchwühlt. Die Täter entwendeten unter anderem ein Navigationsgerät, 17 Euro Bargeld, 2 Fahrzeugscheine, ein Rucksack mit Büchern und ein Steckdosenadapter für E-Autos. Die Vorfälle ereigneten sich im Bereich in der Straße "Zum Geißrech". In einem Fall betätigte der Täter gegen 4:10 Uhr die Hupe des Pkw. Dies weckte Anwohner auf. Als sie ...

