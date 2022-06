POL-PPWP: Kontrollen in der Innenstadt

Pirmasens (ots) - Ein 80-Jähriger ist an einem Geldautomaten in der Alleestraße am Sonntag Opfer von Betrügern geworden. Der Trick der Täter ist unter dem Phänomen "Shoulder-Surfer" bekannt. Was war passiert? Nachdem der 80-Jährige Geld am Automaten abgehoben hatte, sprach ihn ein unbekannter Mann an. Er behauptete, dass noch 20 Euro im Geldautomaten stecken würden. Gemeinsam mit dem Unbekannten schaute der Senior ...

