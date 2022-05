POL-PPWP: Aggressiv und beleidigend

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte sind am Wochenende in eine Wohnung in der Haspelstraße eingedrungen. Dem Bewohner fiel am Montagmittag auf, dass die Fenstergriffe sowie die Gardinen bei Betreten seiner Wohnung verändert waren. Er überprüfte seine Wohnung und stellt fest, dass ein Radio im Wert von circa 150 Euro fehlt. Der Bewohner war zwischen Samstag 15 Uhr und Montag 12 Uhr nicht in seiner Wohnung. Die Abwesenheit nutzen die Täter aus. |elz Rückfragen bitte an: ...

