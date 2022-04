Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Toter nach Brand in Mehrfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

Nach dem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bännjerstraße ist am Montagmorgen ein 48-jähriger Mann gestorben. Der Hausbewohner wurde von der Feuerwehr leblos aus seiner Wohnung geborgen und vom Rettungsdienst reanimiert. Alle Versuche den 48-Jährigen zu retten waren erfolglos. Der Mann starb. Die Todesursache ist aktuell nicht geklärt. Andere Hausbewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Sie konnten mittlerweile in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell